Схаменулися? У Дебальцевому терористи захотіли запустити захоплені підприємства

Терористи "ДНР" у 2020 році в Дебальцевому хочуть запустити два захоплені підприємства – хлібозавод і підприємство з виробництва комплектувальних для цементних заводів "Модуль".

Про це повідомляють інформаційні ресурси бойовиків, посилаючись на так звану першу заступницю голови адміністрації Дебальцевого Катерину Галишеву.

За словами Галишевої, місцева "влада" збирається створити 200 робочих місць. "Серед найбільш пріоритетних завдань розвитку на 2020 рік – підтримка місцевих промислових підприємств, виведення показників розвитку промисловості міста на довоєнний рівень", –заявила представниця самопроголошеної адміністрації Дебальцевого.

Єдиний у місті хлібозавод бойовики закрили в квітні 2019 року – його визнали банкрутом. Хліб мешканцям возять із Горлівки та Єнакієвого.

Дебальцеве Новий час

Як повідомляв OBOZREVATEL, невідомі розклеїли наліпки з українською символікою на вулицях тимчасово окупованого терористами "ДНР" Донецька.

У мережі з'явилися нові фото гіпермаркету Metro в Донецьку, який терористи "ДНР" повністю розграбували ще в 2014 році.

Раніше київський блогер з'їздив до окупованого Донецька, де відвідав "Донбас Арену", показавши фотографії спорожнілої за "ДНР" споруди. За словами автора, через 5 років стадіон остаточно помре.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!