Проєкт бюджету на 2021 рік не передбачає ні підтримки медичних працівників та педагогів, ні підвищення обороноздатності України.

Про це під час Погоджувальної ради у понеділок, 30 листопада, заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко. За її словами, у новому документі блокується збільшення зарплат вчителям.

"Бюджет 2021 року – це бюджет епохи бідності. І там не передбачені ані доплати лікарям, ані обіцяні доплати вчителям. Більше того, порушуються ті рішення, які ухвалила влада Порошенка, наша команда відносно прив’язки зарплати вчителя до мінімальної. І другий рік поспіль влада Зеленського блокує збільшення зарплат вчителям. Наступного року ми матимемо дуже серйозний відтік вчителів середніх шкіл. І про це варто подбати", – переконана Геращенко.

Співголова фракції наголосила, що вже навіть міністр охорони здоров’я в уряді Зеленського звертає увагу на критичну ситуацію з медичними кадрами.

"Шокуюча заява міністра Степанова, що вже 34 тисячі лікарів звільнилися з роботи, тому що в лікарнях немає кисню, немає захисних засобів, і передає їх знову-таки фонд Порошенка, а не влада. Немає доплат, немає страхування, і в цей час Верховна Рада ігнорує законопроект "Європейської солідарності" про обов’язкове страхування без бюрократичних перепон всіх лікарів, які були інфіковані коронавірусом", – зауважила Геращенко.

"Статистика хворих на коронавірус вражаюча, але я переконана, що їх набагато більше. Справа в тому, що тисячі людей просто не мають можливості через дороговизну здати тести. Тому що для простого вчителя, чи лікаря 1,5 тисячі гривень за тест – це непомірні кошти", – сказала політикиня.

Крім того, за словами нардепки, найбільш критична ситуація у бюджеті, стосується армії.

"У нас складається відчуття, що команда Зеленського взяла курс на зниження боєздатності ЗСУ. Бюджет репресивних органів на наступний рік закладається у 125 мільярдів гривень. 2 мільярди додають "доблесній" прокуратурі. Міністерство внутрішніх справ – це вже імператорство в імператорстві. В той же час, бюджет ЗСУ залишається на рівні 117 мільярдів. А це зниження майже на 1,5 відсотка від ухваленого рішення про 5 обов’язкових відсотків", – зауважила Геращенко.

"Шокуюча інформація, що зараз відбувається в Збройних Силах – в зиму заходять без палива, зірвано тендер на закупівлю дизеля, форму вже беруть зимову зі стратегічних запасів, не використано 10 мільярдів, які мали піти на забезпечення Збройних Сил цього року", – зазначила Геращенко.

Вона також звернулася до влади із закликом звільнити з посади міністра оборони Андрія Тарана.

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