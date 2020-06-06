У Болгарії вирішили відмовитися від бензину з Росії та придумали спосіб

У Болгарії створять національну нафтову компанію, щоб забезпечити більшу конкуренцію серед АЗС. Це може витіснити російську компанію Lukoil Bulgaria, яка контролює 70% ринку пального країни.

Про створення нафтової компанії оголосив міністр економіки Еміль Караніколов, йдеться в публікації SeeNews. Поправки до Закону про державні резерви парламент Болгарії в першому читанні ухвалив у п'ятницю, 5 червня.

За словами Караніколова, присутність на ринку більшої кількості роздрібних продавців палива призведе до зниження цін, поліпшення обслуговування і підвищення якості.

"Основною політикою тут є митні склади. Через них в Болгарію буде приходити більше рітейлерів, і у нас буде більше АЗС", – заявив Караніколов.

Майбутня компанія управлятиме складами по всій країні, а також купуватиме нафту і нафтопродукти для поповнення державних резервів. Також на державних складах зберігатиметься паливо інших компаній. Мережу АЗС, яка посилить конкуренцію, планують розгорнути протягом року.

Чому це удар по російському бізнесу

Проти цієї ідеї виступає керівництво російської "дочки" нафтової компанії Lukoil – Lukoil Bulgaria. Гендиректор Lukoil Bulgaria Булат Субаєв заявив, що компанія може призупинити діяльність через законодавчі зміни, які вимагають поділу її єдиного митного складу на окремі регіональні одиниці.

Lukoil Bulgaria вважається монополістом у Болгарії. Компанія володіє найбільшим нафтозаводом у регіоні і найбільшою мережею АЗС (близько 220), займаючи загалом 70% паливного ринку країни.

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