У Білорусі зробили ще один крок до об'єднання з Росією

Білорусь зробила ще один крок до об'єднання з Росією в "союзну державу" – там погодилися скасувати роумінг між країнами.
Про це повідомила помічниця міністра зв'язку та інформатизації Білорусі Наталія Алешкевич, передає ТАСС. "В процесі роботи керівниками галузевих міністерств зв'язку двох держав підписано дорожню карту щодо скасування роумінгу на території Союзної держави", – сказала вона.
За її словами, очікується, що роумінг скасують до вересня 2020 року.
Білорусь домовилася про скасування роумінгу з Росією
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Раніше російські ЗМІ оприлюднили інформацію, що Росія і Білорусь можуть створити нову конфедеративну державу до 2022 року.
Путін також доручив федеральним органам виконавчої влади Росії пропрацювати питання синхронізації законодавства РФ і Білорусі в різних сферах.
За даними соціологічних досліджень, кількість громадян Білорусі, які підтримують створення союзної держави з Росією, впала.
7 грудня президенти Росії і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко провели 5-годинні переговори в Сочі і розійшлися, не зробивши заяв перед журналістами.
20 грудня президент Білорусі Олександр Лукашенко погодився зі словами Володимира Путіна про те, що з часу підписання договору про Союзну державу вони не виконали багато його пунктів.
Об'єднанню Росії і Білорусі в "союзну державу" заважають три групи питань – щодо нафти, газу й податків.
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