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23 грудня • оновлено в 13:05
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У Білорусі зробили ще один крок до об'єднання з Росією

2.1т
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Білорусь зробила ще один крок до об'єднання з Росією в "союзну державу" – там погодилися скасувати роумінг між країнами.

Про це повідомила помічниця міністра зв'язку та інформатизації Білорусі Наталія Алешкевич, передає ТАСС. "В процесі роботи керівниками галузевих міністерств зв'язку двох держав підписано дорожню карту щодо скасування роумінгу на території Союзної держави", – сказала вона.

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За її словами, очікується, що роумінг скасують до вересня 2020 року.

Білорусь домовилася про скасування роумінгу з Росією

Білорусь домовилася про скасування роумінгу з Росією

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Союзна держава
Місце
Білорусь
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
вас не понять.... то не будет никогда союзного государства, то сделала шаг.
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фил филька
фил филька
ну что упоротые против отмены роуминга скажете?))
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