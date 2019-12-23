У Білорусі зробили ще один крок до об'єднання з Росією

Білорусь зробила ще один крок до об'єднання з Росією в "союзну державу" – там погодилися скасувати роумінг між країнами.

Про це повідомила помічниця міністра зв'язку та інформатизації Білорусі Наталія Алешкевич, передає ТАСС. "В процесі роботи керівниками галузевих міністерств зв'язку двох держав підписано дорожню карту щодо скасування роумінгу на території Союзної держави", – сказала вона.

За її словами, очікується, що роумінг скасують до вересня 2020 року.

Білорусь домовилася про скасування роумінгу з Росією

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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