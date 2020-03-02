У Білорусі заявили, що зацікавлені в довгостроковому контракті на постачання нафти з Азербайджану.

Про це в понеділок, 2 березня, сказав прем'єр-міністр Білорусі Сергій Румас на зустрічі з президентом державної нафтової компанії Азербайджану Socar Ровнагом Абдуллаєвим, передає "БелТА".

"Білорусь зацікавлена в укладенні довгострокового контракту на поставку азербайджанської нафти. Дану нафту ми плануємо переробляти на Мозирському НПЗ з використанням нафтопроводу Одеса - Броди - Мозир", – сказав Румас.

У Білорусі знайшли заміну російській нафті

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, що їх Росія надала своїм нафтозаводам.

31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією щодо нафти й задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

За підсумками зустрічі Лукашенко та Володимир Путін визнали, що об'єднанню Росії й Білорусі в "союзну державу" заважають три групи питань – щодо нафти, газу й податків.

Білорусь почала закупівлі норвезької нафти Johan Sverdrup, яка є основним конкурентом російської Urals на ринку Європи через максимальну схожість характеристик.

Білорусь почне імпорт нафти на свої нафтопереробні заводи по українському трубопроводу Одеса – Броди в березні 2020 року.

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