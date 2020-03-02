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2 березня • оновлено в 18:58
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У Білорусі заявили, що знайшли заміну російській нафті: названо постачальника

4.9т
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У Білорусі заявили, що зацікавлені в довгостроковому контракті на постачання нафти з Азербайджану.

Про це в понеділок, 2 березня, сказав прем'єр-міністр Білорусі Сергій Румас на зустрічі з президентом державної нафтової компанії Азербайджану Socar Ровнагом Абдуллаєвим, передає "БелТА".

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"Білорусь зацікавлена в укладенні довгострокового контракту на поставку азербайджанської нафти. Дану нафту ми плануємо переробляти на Мозирському НПЗ з використанням нафтопроводу Одеса - Броди - Мозир", – сказав Румас.

У Білорусі знайшли заміну російській нафті

У Білорусі знайшли заміну російській нафті

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Білорусь
Тег
нафта
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Semenov Igor
Semenov Igor
Это же хорошо. все познается в сравнении....
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
американская нефть - самая лучшая - запах демократии и свободы ! Танкерами прямо в порт Новополоцка.Россия пусть свою нефть оставит у себя- Украине она точно не нужна. Из подсолнуха давить будем ! СУГС.
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1
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Minaev Alexey, вереск этого животного - бесподобен! Скот росейский - подавись! Пришло время - и все давят паРРашу!
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hunt andres
hunt andres
Ой, пля...))) Венесуэльская ужо была) Че дальше, колхозник?
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