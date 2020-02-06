Путін влаштував підлість Лукашенку: підраховано суму збитків

У Білорусі заявили, що у 2019 році втратили майже $330 млн через "податковий маневр" Росії. Він звільнив російських продавців нафти від частини мит.

Про це сказав прем'єр-міністр Білорусі Сергій Румас на нараді в президента Олександра Лукашенка, що була присвячена паливно-енергетичному комплексу країни, передає БелТА. Він нагадав, що з 2019 року Росія почала другий етап податкового маневру.

"Для Білорусі у 2019 році загальні втрати сумарно склали приблизно $330 млн, зокрема втрати бюджету – $130 млн, втрати нафтопереробних заводів – майже $200 млн", – зазначив Сергій Румас.

Нараду з енергетики Лукашенко зібрав напередодні поїздки в Сочі, де збирається обговорити з президентом РФ Володимиром Путіним нафтовий конфлікт двох країн.

Він нагадав, що Росія не виконує домовленості щодо постачання нафти в Білорусь. "Наприклад, цього року Росія взяла на себе зобов'язання на міжурядовому рівні постачити до Білорусі 24 млн т нафти – по 2 млн щомісяця. У січні було отримано 500 тис. – одна чверть", – сказав глава держави.

Ринок нафти

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, що їх Росія надала своїм нафтозаводам.

31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією щодо нафти й задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

За підсумками зустрічі Лукашенко та Володимир Путін визнали, що об'єднанню Росії й Білорусі в "союзну державу" заважають три групи питань – щодо нафти, газу й податків.

Білорусь почала закупівлі норвезької нафти Johan Sverdrup, яка є основним конкурентом російської Urals на ринку Європи через максимальну схожість характеристик.

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