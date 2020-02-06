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7 лютого • оновлено в 08:54
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Путін влаштував підлість Лукашенку: підраховано суму збитків

8.2т
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У Білорусі заявили, що у 2019 році втратили майже $330 млн через "податковий маневр" Росії. Він звільнив російських продавців нафти від частини мит.

Про це сказав прем'єр-міністр Білорусі Сергій Румас на нараді в президента Олександра Лукашенка, що була присвячена паливно-енергетичному комплексу країни, передає БелТА. Він нагадав, що з 2019 року Росія почала другий етап податкового маневру.

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"Для Білорусі у 2019 році загальні втрати сумарно склали приблизно $330 млн, зокрема втрати бюджету – $130 млн, втрати нафтопереробних заводів – майже $200 млн", – зазначив Сергій Румас.

Нараду з енергетики Лукашенко зібрав напередодні поїздки в Сочі, де збирається обговорити з президентом РФ Володимиром Путіним нафтовий конфлікт двох країн.

Він нагадав, що Росія не виконує домовленості щодо постачання нафти в Білорусь. "Наприклад, цього року Росія взяла на себе зобов'язання на міжурядовому рівні постачити до Білорусі 24 млн т нафти – по 2 млн щомісяця. У січні було отримано 500 тис. – одна чверть", – сказав глава держави.

Ринок нафти

Ринок нафти

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, що їх Росія надала своїм нафтозаводам.

  • 31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією щодо нафти й задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

  • За підсумками зустрічі Лукашенко та Володимир Путін визнали, що об'єднанню Росії й Білорусі в "союзну державу" заважають три групи питань – щодо нафти, газу й податків.

  • Білорусь почала закупівлі норвезької нафти Johan Sverdrup, яка є основним конкурентом російської Urals на ринку Європи через максимальну схожість характеристик.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Світові ціни на нафту
Особи
Володимир Путін Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Тег
нафта
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wewegwe kostyan
wewegwe kostyan
Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь!!!! --- https://shorturl.ca/poyas
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Значицца, уменьшение спонсорской халявы на энную сумму (но не полностью!) - это ущерб для бацьки. Ну-ну...
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Цены он будет получать на энергоресурсы когда будет в союзе , и ненадо нам рассказывать какой он усатый и пушистый.
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