У Білорусі висунули "нафтовий ультиматум" Путіну

У Білорусі поставили ультиматум Росії щодо створення "союзної держави": про жодне об'єднання не може йти мови, поки не будуть вирішені питання з нафтою.
Про це заявив голова МЗС республіки Володимир Макей, передає "БелТА". За його словами, робота над дорожніми картами з інтеграції зараз не ведеться.
Нагадаємо, в середу, 4 березня, голова концерну "Белнефтехим" Андрій Рибаков заявив, що Білорусь поки не може домовитися про постачання нафти з великими російськими компаніями.
Поставки нафти в Білорусь
"Давайте вирішимо питання з нафтовим постачанням, а потім вже будемо далі думати. Не працює зараз робоча група з інтеграції. Сенсу немає працювати над цими дорожніми картами, поки не будуть вирішені ці питання поставок нафти", – сказав міністр.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, що їх Росія надала своїм нафтозаводам.
31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією щодо нафти й задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.
За підсумками зустрічі Лукашенко та Володимир Путін визнали, що об'єднанню Росії й Білорусі в "союзну державу" заважають три групи питань – щодо нафти, газу й податків.
Білорусь почала закупівлі норвезької нафти Johan Sverdrup, яка є основним конкурентом російської Urals на ринку Європи через максимальну схожість характеристик.
Білорусь почне імпорт нафти на свої нафтопереробні заводи по українському трубопроводу Одеса – Броди в березні 2020 року.
У Білорусі заявили, що зацікавлені в довгостроковому контракті на поставку нафти з Азербайджану.
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