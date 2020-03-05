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5 березня • оновлено в 17:23
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/ Ринки та компанії

У Білорусі висунули "нафтовий ультиматум" Путіну

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У Білорусі поставили ультиматум Росії щодо створення "союзної держави": про жодне об'єднання не може йти мови, поки не будуть вирішені питання з нафтою.

Про це заявив голова МЗС республіки Володимир Макей, передає "БелТА". За його словами, робота над дорожніми картами з інтеграції зараз не ведеться.

Нагадаємо, в середу, 4 березня, голова концерну "Белнефтехим" Андрій Рибаков заявив, що Білорусь поки не може домовитися про постачання нафти з великими російськими компаніями.

Поставки нафти в Білорусь

Поставки нафти в Білорусь

"Давайте вирішимо питання з нафтовим постачанням, а потім вже будемо далі думати. Не працює зараз робоча група з інтеграції. Сенсу немає працювати над цими дорожніми картами, поки не будуть вирішені ці питання поставок нафти", – сказав міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Союзна держава
Місце
Білорусь
Тег
нафта
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Бульбаши уже почище евреев будут. Значит утром стулья - вечером деньги ? Хороши !
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