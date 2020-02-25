У Білорусі підрахували весь збиток від "брудної нафти Путіна"

Через російську брудну нафту і введені Кремлем обмеження на поставку нафтопродуктів Білорусь втратила понад $2 млрд.

Про це заявив міністр закордонних справ республіки Володимир Макей, передає БЕЛТА. Він зазначив, що Білорусь виконувала взяті на себе зобов'язання, але РФ все одно змінила правила торгівлі. Через це впали показники білоруського експорту.

Новини Білорусь накрутила ціни на готелі та санаторії для росіян

Брудна російська нафта

"Введення Росією обмежень на вивезення нафтопродуктів, поставки брудної нафти призвели до скорочення експорту наших товарів, пов'язаних з нафтовою сферою, на $2 млрд 55 млн", – навів цифри Макей.

За його словами, приріст за іншими товарам, які експортувала Білорусь, склав $1 млрд 84 млн, або 4,3%. "Начебто непоганий показник, проте цього вистачило для компенсації лише 52,8% втрат в нафтовій сфері", – сказав глава МЗС республіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Білорусь почала закупівлю норвезької нафти Johan Sverdrup, яка є основним конкурентом російської Urals на ринку Європи через максимальну схожість характеристик.

Журналіст Віталій Портников вважає, що зустріч президента Білорусі Олександра Лукашенка та президента Росії Володимира Путіна підтвердила, що Москва й надалі чинитиме тиск на Мінськ.

У Білорусі заявили, що в 2019 році втратили майже $330 млн через "податковий маневр" Росії. Він звільнив російських продавців нафти від частини мит.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся