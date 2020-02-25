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25 лютого • оновлено в 16:25
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У Білорусі підрахували весь збиток від "брудної нафти Путіна"

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Через російську брудну нафту і введені Кремлем обмеження на поставку нафтопродуктів Білорусь втратила понад $2 млрд.

Про це заявив міністр закордонних справ республіки Володимир Макей, передає БЕЛТА. Він зазначив, що Білорусь виконувала взяті на себе зобов'язання, але РФ все одно змінила правила торгівлі. Через це впали показники білоруського експорту.

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Брудна російська нафта

Брудна російська нафта

"Введення Росією обмежень на вивезення нафтопродуктів, поставки брудної нафти призвели до скорочення експорту наших товарів, пов'язаних з нафтовою сферою, на $2 млрд 55 млн", – навів цифри Макей.

За його словами, приріст за іншими товарам, які експортувала Білорусь, склав $1 млрд 84 млн, або 4,3%. "Начебто непоганий показник, проте цього вистачило для компенсації лише 52,8% втрат в нафтовій сфері", – сказав глава МЗС республіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Білорусь
Тег
нафта
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