У Білорусі нафтозаводи через протести можуть скоротити виробництво бензину. Колаж Обозревателя

Білоруські нафтопереробні заводи можуть скоротити виробництво пального через протести громадян, які йдуть по всій країні на знак незгоди з результатами виборів.

Про це з посиланням на міжнародне цінове агентство Argus повідомив "Прайм".

"Управління Мозирського НПЗ письмово заявило 14 серпня про плани проведення страйків щодня з 12.00 до 15.00 за місцевим часом починаючи з 20 серпня протягом невизначеного терміну, повідомили учасники ринку. Вони побоюються, що це може призвести до зниження обсягів виробництва", – йдеться в повідомленні агентства .

Відзначається також, що співробітники Новополоцького заводу з 14 серпня приєдналися до протестів, але на підприємстві в поточному місяці ведеться плановий ремонт. За непідтвердженими даними агентства, робочі Новополоцького НПЗ погодилися не починати страйк до 17 серпня. Додається, що компанія "Белнефтехим" офіційно не коментує ситуацію, що склалася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 серпня в Мінську невідомі озброєні люди увірвалися в офіси компаній "Яндекс" і Uber і заблокували їхню роботу.

У Білорусі підприємці з IT-сфери запропонували матеріальну допомогу співробітникам міліції і спецслужб, якщо вони вирішать звільнитися, щоб не брати участі в жорстких розгонах протестів.

Прямі втрати економіки Білорусі від блокувань інтернету, за допомогою яких влада хотіла перешкодити зв'язку між протестувальниками, становлять приблизно $141 млн.

Україна готова прийняти в себе білоруські ІТ-компанії та фахівців, робота яких зазнає проблем через перебої з інтернетом і мобільним зв'язком.

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