У Мінську люди зі зброєю увірвалися до офісів "Яндекс" і Uber

У Мінську невідомі озброєні люди увірвалися в офіси компаній "Яндекс. Таксі" і Uber і заблокували їхню роботу.

Про це з посиланням на інформацію від пресслужб компаній повідомив білоруський сайт Onliner.

Onliner уточнив, що один із офісів "ЯндексБел" розташований у тій же будівлі, де й редакція видання.

"Адміністратора офісної будівлі немає на місці, хоча він не повинен його залишати, прохід до ліфтів закрито. Ми додзвонилися до адміністратора. Він повідомив, що на момент дзвінка перебуває на поверсі "ЯндексБел", у кабінеті з ним присутні співробітники компанії, представники міліції. За його словами, "розбираються, чи є щось". На питання, чи озвучено на адресу "ЯндексБел" будь-які звинувачення, чи висувають якісь порушення закону, адміністратор не зміг відповісти: "Ну що я буду вам говорити...", – сказано в повідомленні.

У компанії-перевізнику, що співпрацює з "Яндекс.Таксі", повідомили сайту, що мінські менеджери компанії не відповідають на повідомлення. Водночас диспетчерські замовлення продовжують надходити.

За інформацією Telegram-каналу The Bell, в заблокованому офісі "Яндекса" перебуває кілька співробітників. Усього в мінському офісі працюють приблизно 120 співробітників. Більшість із них зараз працює віддалено.

Бренд Uber у Білорусі належить "Яндексу", але офіси в них розташовані в різних місцях.

Люди зі зброєю заблокували мінський офіс "Яндекс. Таксі" Telegram / The Bell

У Twitter уже почали висміювати цю подію. "Та просто ментам сказали "Пошукайте у "Яндексі", а вони, як завжди, не так зрозуміли", – написав блогер Бульбінгемський Шериф.

У соцмережах висміяли обшуки Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 13 серпня, приблизно о 12:00, у місті Жодіно вийшли на страйк працівники Білоруського автомобільного заводу (БілАЗу).