У 5 разів більше зарплати: міністр оборони Загороднюк потішив себе великої премією

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заробив за грудень 97,2 тисячі гривень, з яких зарплата – лише 15,2 тисячі.

Як сказано у відповіді відомства Українським новинам, за перший місяць зими Загороднюку нарахували 97 191 гривню:

посадовий оклад – 15 238 гривень;

надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 3 047 гривень;

надбавка як експерту з питань таємниць – 3 047 гривень;

середній заробіток за час відрядження – 1 076 гривень;

премія – 74 057 гривень;

індексація – 725 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Івана Руснака виплачена в розмірі 148 186 гривень, заступників Анатолія Петренка – 137 357 гривень, Олексія Марценюка – 120 633 гривні, Аліни Фролової – 122 284 гривні, Олександра Поліщука – 129 220 гривень та екс-держсекретаря Олександра Дубляна за 17 днів, включаючи компенсацію невикористаний відпустку, премію та індексацію – 214 504 гривні.

Андрій Загороднюк

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в мережі розгорівся скандал навколо зарплати глави "Укрпошти" Ігоря Смілянського, який отримує кожен місяць по 1,4 мільйона гривень. При цьому незабаром його оклад збільшиться ще більше.

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