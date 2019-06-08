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Туристів запрошують в космос: в NASA назвали вартість "путівки"

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Політ туриста в космос обійдеться приблизно в $ 59 млн.

Про це фінансовий директор NASA Джефф Девіт розповів CBS News. При цьому, наприклад, США платять Росії за місце на кораблі "Союз" $80 млн, а місця на борту космічного корабля Boeing CST-100 Starliner та SpaceX Crew Dragon коштуватимуть NASA близько $ 58 млн. "Я очікую, що вартість буде в цьому діапазоні ($ 58 млн) для приватних космонавтів", - сказав він.

"Комерціалізація низької навколоземної орбіти дозволить NASA зосередити ресурси для висадки першої жінки і наступного чоловіки на Місяць до 2024 року, що стане першим етапом створення стійкого місячного присутності і підготовки до польотів на Марс", - пояснює представник організації. Станція зможе приймати близько 12 туристів в рік.

Туристи в космосі

Туристи в космосі

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NASA планує виділити 90 годин робочого часу штатного екіпажу астронавта для комерційних операцій і забезпечити доставку до 385 фунтів вантажу за одну місію. Агентство навіть розгляне можливість участі астронавтів NASA в комерційному маркетингу в ролі підтримки "за камерою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 жовтня під час старту російської ракети "Союз МС-10" до міжнародної космічної станції трапилася аварія носія. Зазначалося, що це могло статися через погане кріплення блоків другого ступеня.

У мережі також показали відео з моментом падіння ракети. На ньому добре видно реакцію космонавтів. Пізніше в "Роскосмосі" заявили, що аварія сталася через збій у датчику поділу першого і другого ступенів. У липні 2018-го в Росії оголосили про початок роботи над створенням ракети "Союз-5", яка заявлена як конкурент носія Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX.

22 лютого 2018 року компанія Ілона Маска SpaceX запустила Falcon 9, з якої піднялися у космос два тестових супутника для роздачі Wi-Fi. Пізніше сам Маск жартома оприлюднив пароль від глобального інтернету в своєму Twitter-акаунті.

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Тема
спортивний туризм
Теги
космостуризм
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