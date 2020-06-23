Як виглядає Крим у розпал літа. З'явилося нове відео порожніх пляжів

Туристичний сезон-2020 в анексованому Росією Криму, незважаючи на кінець червня, так і не розпочався.

Практично порожні пляжі навіть у селищі Поповка, у якому з 2001 по 2013 роки проводився популярний фестиваль електронної музики "Республіка Каzантип". Про це свідчить ролик, опублікований на каналі "Дивовижний Крим" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Перше, з чим я зіткнувся, прибувши в Поповку, це те, що тут дуже важко і проблематично знайти магазин. Довелося їхати в іншу сторону від колишнього Казантипу, щоб знайти хоч якийсь робочий магазин. Чомусь магазини тут не працюють ще", – здивувався реаліям колись популярного курорту блогер.

Пляж зустрів автора ролика лише двома-трьома десятками людей. Раніше в це місце з'їжджалися тисячі туристів.

Туристичний сезон у Криму Youtube / Дивовижний Крим

У парку розваг практично порожньо – в кадр потрапили лише кілька дітей на гойдалках. Ні музики, ні аніматорів, ні гостей.

Туристичний сезон у Криму Youtube / Дивовижний Крим

Блогер показав таблички "Вхід закрито. Ведеться відеоспостереження", встановлені в різних, де раніше відпочивали люди.

Туристичний сезон у Криму Youtube / Дивовижний Крим

Туристичний сезон у Криму Youtube / Дивовижний Крим

"Туди заходити не можна, сюди заходити не можна. Ну, може воно і правильно, тому, що воно все розвалюється, розбирається потихеньку", – підсумував автор.

У коментарях під роликом люди теж відзначили занепад популярного до анексії курорту.

"Який тупняк, взяти і скрутити шию качці, що несе золоті яйця", – йдеться в обговоренні відео.

Коментарі про відпочинок у Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав "аморальним" відмову країн Заходу, України та Грузії зняти санкції проти Росії через анексії Криму.

У мережі з'явилися нові фото з курортів анексованого Криму, на яких поменшало відпочиваючих через пандемію коронавірусу і російської окупації.