Туристи випили всю воду: в Криму знайшли винних у катастрофічній посусі

В анексованому Росією Криму повністю висохли багато річок, а водосховища стрімко міліють.

Чотири останні місяці кримчани жили без дощів. Ось і зараз, напередодні зими, тут посуха. Про це йдеться в публікації "Свободной прессы". За даними видання, у 2019 році на півострові випала тільки половина норми опадів.

"За інформацією "Криммеліоводгоспу", четвертий місяць повністю сухою стоїть річка Альма. Вона постачає Партизанське водосховище, воду з якого отримують сімферопольці. В результаті нинішній обсяг Сімферопольського водосховища – менше половини від граничного мінімуму. У нього набігло 669 тисяч кубів проти торішніх 3 мільйонів. В Ізобільненському 10 тисяч кубів, а минулої осені влилося 637 тисяч. Ще одне Аянське водосховище в Сімферопольському районі пересохло до 14%", – ідеться в матеріалі.

Також практично висохли більшість невеликих річок Алушти, Судака і Феодосії. Те ж на річках південно-західного Криму. Щасливенське водосховище під Бахчисараєм має 30% об'єму. А запас Білогірського водосховища – менше 15%.

На боротьбу з посухою окупанти кинули сили Чорноморського флоту РФ. Щоправда, вони будують водопровід лише для потреб військових містечок і гарнізонів.

Місцева "влада" сподівається, що запаси водосховищ поповнять снігопади. Дощі зі снігом вони чекають як останню надію. "На жаль, поки очікуваної благодаті не сталося", – пишуть журналісти.

До речі, в тому, що в Криму нема води, окупанти вже поспішили звинуватити туристів. "На жаль, у курортний сезон за розробленими режимами роботи водосховищ було перебрано близько 3 млн кубічних метрів у зв'язку з припливом приїжджих, із таким інтенсивним курортним сезоном. Було забрано на 3 млн більше, ніж це було передбачено режимом роботи водосховищ", – заявив глава "Держкомводгоспу" Ігор Вайль.

Свої п'ять копійок до теми додав міністр природних ресурсів і екології РФ Дмитро Кобилкін. Він звернувся до жителів півострова із закликом дбайливіше ставитися до витрачання води. Городи в листопаді ніхто не поливає, тож людям треба менше пити, купатись у душі та інше. "Велике прохання, користуючись нагодою, всім кримчанам сказати, попросити стежити за витратою води", – сказав міністр Кобилкін.

У Криму нема води

Як повідомляв OBOZREVATEL, ситуація з водою в Криму за 5 років анексії значно погіршилася виключно з вини окупаційної влади.

Прохання окупаційної "влади" Криму пропустити на півострів воду з Дніпра – це спроба "виправдатися" перед Кремлем за провальний туристичний і сільськогосподарський сезон.

У найближчі сто років Крим може перетворитися на пустелю. У цьому регіоні завжди були серйозні проблеми з прісною водою.

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