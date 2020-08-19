Туреччина знайшла запаси природного газу в Чорному морі – ЗМІ

Дар'я Дурова Ринки та компанії 01:15, 20.08.2020

Турецьке судно "Фатіх" нібито виявило нові родовища природного газу в Чорному морі.

Відомо, що корабель проводить геологорозвідувальні роботи недалеко від перетину болгарського та румунського морських кордонів із внутрішніми водами Туреччини, передає Bloomberg.

За даними телеканалу Habertürk, йдеться про один або два родовища газу "гарної якості" на ділянці "Дунай-1" і біля берегів Туреччини в районі міста Стамбул.

Інформація про нові родовища газу з'явилася незадовго після заяви президента Туреччини Тайіпа Ердогана про "дуже хороші новини для країни". Політик пообіцяв, що 21 серпня зробить оголошення, яке відкриє "нову еру" для Туреччини.

Джерела Bloomberg не розповісти про розмір та глибину родовищ, а також про труднощі видобутку газу.

Поки що офіційно про виявлення родовищ не оголошувалося. Раніше турецьке судно "Барбарос Хайреттін Паша" виявило запаси природного газу в західній частині Чорного моря.

Як писав OBOZREVATEL, недавно Тайіп Ердоган повідомив, що Туреччина шукає інших постачальників газу та нафти замість Росії.

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Економіка Ринки та компанії

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