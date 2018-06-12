УкрEngРус
Реєстрація
СвітСпорт

Туреччина запустила газопровід в обхід РФ: що зміниться для України

Читати новину російською

Газопровід TANAP, який був запущений у Туреччині 12 червня, дозволить Україні отримувати газ через Болгарію та Румунію.

Про це розповів президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Twitter, зазначивши, що цей проект має важливе значення для енергетичної безпеки як України, так і всієї Європи.

"Україна повністю підтримує цей проект TANAP. Це - енергетична безпека в тому числі й для нашої держави - конкурентоспроможність і диверсифікація газових поставок до України", - написав Порошенко.

"Тепер цілий регіон отримає більшу безпеку та кращі енергетичні перспективи. Адже як ми бачимо в останні роки, РФ зловживала енергетичними ресурсами - проект "Північний потік-2" приклад такого тиску. TANAP - це енергетична безпека в тому числі Європи", - підкреслив президент.

Він висловив надію, що найближчим часом будуть знайдені можливості для залучення природного газу з Каспійського моря в Україну.

Новини
На Заході пояснили, чому Україні не варто чекати провалу "Північного потоку-2"

Газопровід TANAP, який також називають "Південний газовий коридор", є одним із пріоритетних для Європейського Союзу проектів, який передбачає транспортування газу з Каспійського регіону через Грузію та Туреччину в європейські держави.

Газ, який буде добуватися в рамках другої фази розробки азербайджанського газоконденсатного родовища "Шах Деніз", на початковому етапі розглядається як основне джерело для проектів "Південного газового коридору". Пізніше, як очікується, до проекту можуть бути підключені й інші джерела.

Як повідомляв OBOZREVATEL , нещодавно Порошенко оцінив вплив "Північного потоку-2" на економіку України.

Читайте всі новини по темі "Поставки газу в Україну" на сайті "Обозреватель".

Тема
Поставки газу в Україну
Особи
Петро ПорошенкоРеджеп Тайіп Ердоган
Місце
Туреччина
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
13
Смішно
10
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
Чёт на 16 млрд куб., много пафосных надежд. 6 заберет Турция, 10 Европа, что дойдет до Украины через пять посредников?
Ответить
2
1

Наші блоги