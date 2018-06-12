Туреччина запустила газопровід в обхід РФ: що зміниться для України

Газопровід TANAP, який був запущений у Туреччині 12 червня, дозволить Україні отримувати газ через Болгарію та Румунію.

Про це розповів президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Twitter, зазначивши, що цей проект має важливе значення для енергетичної безпеки як України, так і всієї Європи.

"Україна повністю підтримує цей проект TANAP. Це - енергетична безпека в тому числі й для нашої держави - конкурентоспроможність і диверсифікація газових поставок до України", - написав Порошенко.

"Тепер цілий регіон отримає більшу безпеку та кращі енергетичні перспективи. Адже як ми бачимо в останні роки, РФ зловживала енергетичними ресурсами - проект "Північний потік-2" приклад такого тиску. TANAP - це енергетична безпека в тому числі Європи", - підкреслив президент.

Він висловив надію, що найближчим часом будуть знайдені можливості для залучення природного газу з Каспійського моря в Україну.

Газопровід TANAP, який також називають "Південний газовий коридор", є одним із пріоритетних для Європейського Союзу проектів, який передбачає транспортування газу з Каспійського регіону через Грузію та Туреччину в європейські держави.

Газ, який буде добуватися в рамках другої фази розробки азербайджанського газоконденсатного родовища "Шах Деніз", на початковому етапі розглядається як основне джерело для проектів "Південного газового коридору". Пізніше, як очікується, до проекту можуть бути підключені й інші джерела.

Україна зможу отрімуваті газ з Транс-анатолійського газопроводу (TANAP) через Болгарію и Румунію. pic.twitter.com/Qt8sSz3BPU - Петро Порошенко (@poroshenko) 12 червня 2018 р.

Відтепер цілий регіон получит більшу БЕЗПЕКУ та Кращі енергетичні перспективи. Аджея як ми бачим в течение останніх років, РФ зловжівала енергетична ресурсами - проект "Північний потік-2" приклад такого тиску. TANAP - це енергетична безпека в тому чіслі Європи pic.twitter.com/I1HHlgYRZi - Петро Порошенко (@poroshenko) 12 червня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL , нещодавно Порошенко оцінив вплив "Північного потоку-2" на економіку України.