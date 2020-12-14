Цьогорічний тренд у банківському секторі: зниження рівня непрацюючих кредитів

Кирило Шевченко Ринки та компанії 11:19, 14.12.2020 Оновлено: 11:22, 14.12.2020

Важливий тренд цього року в банківському секторі – зниження рівня непрацюючих кредитів.

Ще в липні 2017 року Україна за цим показником була на першому місці в світі. 58% усіх кредитів на той момент в українських банках були непрацюючими. Такий результат – це спадок минулих років, коли стандарти оцінки позичальників були низькими, кредитування пов’язаних осіб – поширеним явищем, а права кредиторів – недостатньо захищеними.

У 2020 році ми почали активну роботу з очистки банків від непотрібного тягаря. Навесні уряд схвалив рішення про інструменти реструктуризації NPL у держбанках, а наприкінці червня Рада з фінстабільності – представлені трирічні плани з очистки.

Відтоді процес зі зниження NPL зрушив з напівмертвої точки. За третій квартал частка непрацюючих кредитів скоротилася на 2.9 в. п. до 45.6% кредитного портфеля. У жовтні цей процес продовжився і на 1 листопада частка NPL становить 43.4%. Суттєву роботу виконали державні банки, які в червні-листопаді списали 111 млрд грн зарезервованої заборгованості. Це дозволило їм вперше за довгий час зменшити частку NPL у своїх портфелях нижче 60%.

Звісно, сьогодні непрацюючі кредити не тиснуть на прибутковість банків та їх капітал. Адже рівень резервування постійно зростає і сьогодні перевищує 90%. Проте така частка непрацюючих кредитів – це не лише тягар для банків, а й питання їх інвестиційної привабливості, яку потрібно підвищувати.

Тому ми радимо держбанкам продовжити виконувати трирічні плани зі скорочення непрацюючих кредитів. Усім банкам варто й надалі активно моніторити та забезпечувати роботу з непрацюючими кредитами.

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Економіка Ринки та компанії

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