ТСК встановила бізнес-інтерес голови НКРЕКП Тарасюка ще в одній компанії, – Наливайченко

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради встановила бізнес-інтереси голови національного регулятора НКРЕКП Валерія Тарасюка ще в одній компанії – ТОВ "Компанія "Метал-Інвест"".

Про це повідомив, народний депутат, член ТСК і колишній голова СБУ Валентин Наливайченко.

"За 2019 рік Валерій Тарасюк отримав 2,2 млн гривень дивідендів від ТОВ "Компанія "Метал-Інвест" (займається виготовленням металоконструкцій. – Ред.). Згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, голова НКРЕКП станом на 2 листопада 2020 року володіє 10% уставного капіталу компанії", – повідомив депутат із посиланням на висновки ТСК.

Утім, за його словами, у декларації за 2019 рік Тарасюк вказав, шо передав управління цим пакетом акцій компанії свого рідного брата ТОВ "Еф енд Ем Україна".

"Готуємо додаткове звернення до НАЗК щодо перевірки вказаних головою НКРЕКП даних у декларації щодо корпоративних прав у ТОВ "Компанія "Метал Інвест"", – додав Наливайченко.

Він нагадав, що раніше ТСК встановила й передала до правоохоронців інформацію про бізнес-інтерес голови НКРЕКП Валерія Тарасюка в торгівлі електроенергією і сфері зовнішнього освітлення.

"Минулого місяця НАЗК розпочало антикорупційну перевірку голови НКРЕКП Тарасюка на підставі даних, зібраних нашою Тимчасовою слідчою комісією. Найближчим часом ми очікуємо результати цієї перевірки, які стануть додатковим доказом для притягнення керівника НКРЕКП до кримінальної відповідальності", – підсумував Наливайченко.

Нагадаємо, що причиною антикорупційної перевірки НАЗК стали опубліковані Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради дані про сімейний енергетичний бізнес у Валерія Тарасюка.

Зокрема, рідний брат голови НКРЕКП керує трейдером електричної енергії, який донедавна був контрагентом низки державних компаній – "Укренерго" та "Гарантований покупець" і в щоденному режимі торгував електричною енергією.

Корупційний скандал довкола голови НКРЕКП відбувається на фоні критики дій регулятора з боку ЄС. Наприкінці жовтня підходи НКРЕКП до регулювання ринку розкритикував Секретаріат енергетичного співтовариства ЄС. Також відповідальність за маніпуляції на енергоринку на комісію поклав Антимонопольний комітет України, зобов’язавши комісію припинити маніпуляції та штучне обмеження конкуренції.