Цирк "Дю Солей" оголосив про банкрутство через коронавірус

Канадський цирк "Дю Солей" (Cirque du Soleil) у понеділок, 29 червня, оголосив про банкрутство через пандемію коронавірусу.

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У компанії пояснили це "величезним збоєм і примусовим закриттям шоу" в результаті карантинних обмежень три місяці тому, повідомляє CNN.

Тепер компанія збирається реструктуризувати свій борг майже на мільярд доларів за допомогою канадського уряду і приватних інвестиційних компаній. Цирк був змушений скоротити 3,5 тисячі робочих місць, щоб зупинити фінансові втрати.

"Протягом останніх 36 років Cirque du Soleil був дуже успішною і прибутковою організацією. Однак з нульовими доходами після примусового закриття всіх наших шоу через COVID-19, керівництво повинно було діяти рішуче, щоб захистити майбутнє компанії", – заявив генеральний директор Даніель Ламарр.

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