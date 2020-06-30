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Цирк "Дю Солей" оголосив про банкрутство через коронавірус

Карина Бондаренко
Ринки та компанії
1,5 т.
Цирк 'Дю Солей' оголосив про банкрутство

Цирк "Дю Солей" оголосив про банкрутство. foxbusiness.com

Канадський цирк "Дю Солей" (Cirque du Soleil) у понеділок, 29 червня, оголосив про банкрутство через пандемію коронавірусу.

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У компанії пояснили це "величезним збоєм і примусовим закриттям шоу" в результаті карантинних обмежень три місяці тому, повідомляє CNN.

Тепер компанія збирається реструктуризувати свій борг майже на мільярд доларів за допомогою канадського уряду і приватних інвестиційних компаній. Цирк був змушений скоротити 3,5 тисячі робочих місць, щоб зупинити фінансові втрати.

"Протягом останніх 36 років Cirque du Soleil був дуже успішною і прибутковою організацією. Однак з нульовими доходами після примусового закриття всіх наших шоу через COVID-19, керівництво повинно було діяти рішуче, щоб захистити майбутнє компанії", – заявив генеральний директор Даніель Ламарр.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Всесвітня організація охорони здоров'я відправить до Китаю групу експертів для пошуку джерела коронавірусу.

КанадаКоронавірусбанкрутство
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