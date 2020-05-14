Ціни змінились у рази: що подешевшало, а що подорожчало в Україні з початку року

З початку 2020 року ціни на товари і послуги в Україні в середньому зросли на 2,5%. Однак на окремі види продуктів вони піднялися в 1,5-2 рази.

При цьому частина товарів помітно подешевшала. Про це свідчать дані, які опублікував Держстат на своєму сайті.

Ціни в Україні

Що подорожчало найбільше

Найпомітнішим виявилося зростання цін на гречану крупу. Якщо в грудні 2019 року вона в середньому коштувала 27,77 грн/кг, то до квітня ціна злетіла до 35,42 грн/кг (зростання 27%).

Також подорожчала яловичина – зі 132,8 грн/кг до 141 грн/кг (зростання 6%). Ціни на яблука підскочили з 16,34 грн/кг до 19,25 грн/кг (зростання 18%).

Рекордсмен із подорожчання – цибуля. У грудні її продавали по 8,96 грн/кг, а в квітні ціни підняли до 18,46 грн/кг (на 206%).

На чому тепер заощаджуємо

При цьому низка важливих товарів стала дешевшою. Зокрема, курячі тушки з 59,37 грн/ кг подешевшали до 52,22 грн/кг. Куряче філе – зі 101,72 грн/кг до 88,18 грн/кг.

Також стали дешевшими яйця – якщо в грудні десяток коштував 21,07 грн, то в квітні вже 16,34 грн.

Як подешевшало пальне

Окремо варто згадати зниження цін на паливо, причиною якого стала світова криза і надлишок видобутку нафти.

Бензин А-92: було – 26,98 грн/л, стало – 22,84 грн/л;

Бензин А-95: було – 28,09 грн/л, стало – 23,91 грн/л;

ДП: було – 27,45 грн/л, стало – 23,31 грн/л.

Газ: було 12,53 грн/л, стало – 9,79 грн/л.

Як змінилися ціни в Україні Держстат

Як змінилися ціни в Україні Держстат

Як повідомляв OBOZREVATEL, на українських АЗС продовжує дешевшати пальне. Так, мережі Sun Oil, Marshal і Motto знизили ціни на бензин і дизельне паливо в межах від 30 коп./л до 1 грн/л. А в деяких областях зниження цін було ще більшим.

Український уряд із середи, 15 квітня, ввів державне регулювання цін на соціальні продукти, лікарські засоби і медичні вироби.