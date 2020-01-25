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25 січня • оновлено в 17:33
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Ціни злетіли, а води не вистачає: журналісти розповіли про ситуацію в Криму

1.6т
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У анексованому Росією Криму злетіли ціни на продукти харчування, а вода, яка раніше надходила з материкової частини України, виявилася в дефіциті.

Про це пишуть журналісти видання "Апостроф". Так, буханець хліба в Криму в середньому коштує 25 руб. (10 грн), яловичина - 450-530 руб. (175,5-206,7 грн), свинина – близько 300 руб. або 117 грн. .

"Істотно подорожчали різні промислові товари, будматеріали, корми для худоби. Ціна на свинину поки в межах норми, тому що м'ясо везуть із Краснодарського краю. Яловичини ж мало, тому вона в ціні полізла вгору. Для великої рогатої худоби банально не вистачає кормів", – пояснив фермер з Джанкойського району Володимир С.

захоплений Крим

захоплений Крим

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За його словами, на кримське тваринництво тиснуть кілька факторів. По-перше, водна блокада з боку України фактично привела до ліквідації поливного землеробства. По-друге, за російськими законами всі землі повинні бути засіяні, інакше на власника накладають штраф. Якщо в колишні роки незасіяні угіддя використовували для випасу худоби, то тепер такої можливості немає.

Селяни після перекриття Північно-Кримського каналу рятувалися за рахунок богарного землеробства. Насправді, навіть до анексії більшу частину зернових та соняшників на півострові вирощували за рахунок природних опадів. До речі, це одна з причин, чому після перекриття каналу в регіоні не почалася "сільгосп-катастрофа", як деякі передрікали. Раніше під поливом були тільки кукурудза, буряк і деякі кормові культури. Нинішня зима в Криму видалася сухою. Снігу практично не було. Жителі сільських районів побоюються, що при такій погоді урожай озимих буде вкрай мізерним, що ще більше підстьобне ціни на корми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов визнав, що великі російські торговельні мережі не йдуть на півострів і не створюють можливостей для зниження цін.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Да-да, в Крыму хреново всё))) Только его жители почему-то обратно в нЭньку не спешат. А "самая сильная армия Эвропы" трусливо ссыт в шаровары. Ну не хватает им мужества нормально в.о.й.ну объявить. Вот и ведут себя как бомжи из подворотни: тут нассут, там надрищут мелко, здесь развалятся и воняют на пол-мира салом с чесноком и горилкой.... #весьмирсними)))
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Овчинников Михаил
Овчинников Михаил
А кто в этом виноват конечно жители материковой Украины
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Овчинников Михаил, в чем виноват то? На Украине цены выше чем в Крыму.
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