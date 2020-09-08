Ціни на кавуни в Україні упали до мінімуму

Ціни на кавуни в Україні опустились до мінімуму за сезон. За останній тиждень "смугаста ягода" подешевшала в середньому на 20% і виробники пропонують її за ціною від 1,2 до 3 грн/кг у гуртовій закупівлі.

Про це йдеться у повідомленні на сайту Української плодоовочевої асоціації у вівторок, 8 вересня. Ціни знизились через сезонне збільшення пропозиції кавунів на ринку.

"Виробники повідомляють, що урожай саме пізніх сортів кавунів в цьому році майже не постраждав. Відповідно, сьогодні продукція на ринок поступає без перебоїв, а пропозиція місцевих кавунів на внутрішньому ринку – на досить високому рівні", – йдеться у повідомленні.

Експерти прогнозують, що під кінець сезону значного зростання цін на кавуни уже не буде.

Втім, попри максимальне зниження у цьому сезоні, зараз ціни на ягоду в середньому на 65-70% вищі, ніж минулого року.

"На початку вересня 2019 року кавуни відвантажувалися в діапазоні від 0,9 до 1,5 грн/кг", – пояснили в асоціації.

Як падали ціни на кавуни fruit-ukraine.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціна на херсонські кавуни впала майже удвічі після того, як із Херсона до Києва відправили баржу з баштанними – з 2,5-5 грн/кг до 1,5-3,5 грн/ кг в оптовій закупівлі.

В Україні на розгляді Кабміну перебуває постанова про підвищення мінімальних цін на алкоголь. Зокрема, пляшка горілки може подорожчати з 89,4 до 98,92 грн, а вино – із 42 до 46 грн.