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20 жовтня • оновлено в 21:29
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На українців чекає різке підвищення ціни на газ: озвучені нові тарифи

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У листопаді поточного року ціни на газ для українців виростуть, оскільки облгази встановили нові тарифи за транспортування блакитного палива.

Про це повідомляє ТСН. Уточнюється, що тарифи в різних областях подорожчають по-різному, а в деяких регіонах вартість перекачування газу виросте вчетверо.

"У Києві зростання буде на 15%, а є міста, де в 3,5 рази. Наприклад, у Гадячі", – розповіла координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "Опора" Тетяна Бойко.

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Для жителів Вінниці ціна підскочить втричі. Журналісти підрахували, що якщо сім'я живе в приватному будинку і за сезон спалює дві тисячі кубів газу, то транзит кожного подорожчає на дві гривні: з 60 копійок до 2,5 грн за куб. За сезон сім'я заплатить на 4 тисячі гривень більше.

На Закарпатті тариф підвищили на гривню. Таким чином за дві тисячі кубів сім'я, як сказано в матеріалі, заплатить на дві тисячі гривень більше.

Найменше подорожчання відчують у Кременчуці. Там тариф підскочив усього на 11 копійок.

За прогнозами заступника начальника Департаменту енергоефективності НАК "Нафтогаз України" Олексія Хабатюка, взимку однозначно ціна буде рухатися вгору через зростання попиту в Євросоюзі.

Ілюстрація. Ціни на газ

Ілюстрація. Ціни на газ

Главком

Як писав OBOZREVATEL, від 1 січня 2020 року в Україні зміниться ціна на газ для населення – його продаватимуть за "промисловими" тарифами.

У "Нафтогазі" зазначили, що ціна на газ для населення України в жовтні 2019 року знизилася на 4,9% (або на 220 грн) порівняно з тією, яка була у вересні. Тепер тисяча кубометрів коштує 4273 грн.

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Теми
Ціна на газ ринок газу Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
газ цены Економіка України
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ну конечно, Коболеву и его Ко нужно же миллионные зарплаты с бонусами в месяц платить? У них же мамы... И после таких новостей все жители ОРДЛО как один в едином порыве должны захотеть вернуться в юрисдикцию Украины. Слава Майдану!
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