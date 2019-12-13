Ціни, як на літак: в "Укрзалізниці" придумали, як продавати квитки дешевше

"Укрзалізниця" збирається робити знижки на квитки, якщо їх купувати заздалегідь, а не перед поїздкою.

Про це сказав член правління УЗ Марчін Целеєвський в інтерв'ю "Бізнес.Цензору". Нова система стосуватиметься "Інтерсіті" та "Інтерсіті+", а також потягів далекого прямування: плацкарт, купе й люкс.

"В УЗ одна майже постійна ціна на квиток в усі дні. Ця ціна й ціноутворення не враховує потреби величезного пласту людей. І це неправильно. Ми хочемо продавати квитки, як у літаку: з найменшою ціною завчасно і з вищою ціною безпосередньо ближче до дати поїздки. Це допоможе нам розширити наші пропозиції і цим досягти більшу кількість клієнтів", – сказав Целеєвський.

За його словами, "Укрзалізниця" хоче відмовитися від зрівнювання пасажирів. "Для деяких людей наша ціна занадто висока, а деякі можуть платити більше", – сказав топменеджер УЗ.

Водночас розмір можливої знижки у компанії поки не називають – кажуть, що це питання зараз у процесі розробки.

"Укрзалізниця" збирається продавати квитки дешевше

Як повідомляв OBOZREVATEL :

На початку 2019 року "Укрзалізниця" збільшила оплату за резервування місць для групових перевезень пасажирів більш ніж в шість разів (з 32 до 200 гривень за людину) з метою зменшення збитковості пасажирських поїздів.

Представники залізничного оператора підкреслюють, що в 2017 році в порівнянні з 1991 роком тарифи на пасажирські перевезення збільшилися в 35 разів. При цьому ціни на дизельне паливо зросли більш ніж у 72 рази, рейки – 139 раз, електроенергія – 62 рази.

На підвищення вартості резервування місць для групових перевезень різко негативно відреагували в мережі – українці обурені новими тарифами. За словами користувачів, ситуація виглядає дуже песимістично для внутрішнього туризму України.

В лютому 2019 року "Укрзалізниця" заявила, що у 2019 році на 25% підніме вартість квитків на потяги, але щоб зробити перевезення беззбитковими ціни повинні вирости більш ніж удвічі.

"Укрзалізниця" на 2020 рік запланувала щомісячне зростання вартості квитків на пасажирські перевезення на 2% починаючи з березня. У такий спосіб за рік підвищення складе 22%.

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