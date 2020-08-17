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Ціни на нафту виросли незважаючи на песимістичний прогноз на 2021 рік

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
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Ціни на нафту

Ціни на нафту 17 серпня. Колаж Обозревателя

Світові ціни на нафту в понеділок, 17 серпня, зросли після зниження в п'ятницю. При цьому Міжнародне енергетичне агентство знизило прогноз нафтового попиту у 2020-2021 роки.

Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures станом на 10:34 за київським часом. Ціна бареля Brent з постачанням в жовтні виросла на 0,67 – до $45,10. А вересневі ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали до $42,32 (+0,73%).

Ціни на нафту

Ціни на нафту TheICE

Ціни на нафту

Ціни на нафту TheICE

Зростання котирувань відбувається на очікуваннях зустрічі міністерського моніторингового комітету (JMMC) ОПЕК+ на цьому тижні, повідомив "Інтерфакс". при цьому Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) минулого тижня знизило прогноз нафтового попиту в 2020-2021 роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту, незважаючи на зростання протягом тижня, не змогли в п'ятницю утриматися на високих відмітках. Однак в суботу, 15 серпня, зростання котирувань продовжилося.

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Світові ціни на нафтуWTIBrentнафта
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