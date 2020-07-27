Ціни на золото побили історичний рекорд

Ціни на золото досягли максимуму через протистояння Сполучених Штатах Америки і Китаю. колаж Обозревателя

Ціни на золото в понеділок, 27 липня, оновили рекордний максимум, перевищивши позначку в $1930 за унцію (приблизно 31,1 г).

Причина зростання попиту – побоювання з приводу напруженості у відносинах між Вашингтоном і Пекіном і ситуації з пандемією коронавірусу, йдеться у публікації CNBC.

Спотові (за умови негайної поставки) контракти на золото на торгах в Азії подорожчали до $1931,11 за унцію. А в певний момент ціна досягла $1943,92 за унцію. Це вище за попередній рекорд, який було встановлено у вересні 2011 року.

Зростанню попиту на золото сприяють тривоги інвесторів з приводу наслідків загострення протиріч між США і Китаєм. МЗС КНР в понеділок повідомив, що генеральне консульство Сполучених Штатів в адміністративному центрі китайської провінції Сичуань місті Ченду офіційно припинило роботу. Про його закриття було оголошено минулої п'ятниці, 24 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня ціни на золото через напруженість між США і Китаєм зросли до 9-річного максимуму. Ціна ф'ючерсів на золото з поставкою в серпні виросла на Comex на 1,2%, до $1865,1 за унцію.