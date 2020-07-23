Ціни на золото піднялися до максимуму з 2011 року

Золото подорожчало до максимуму з 2011 року. fakt.pl

Ціни на золото через напруженість між США і Китаєм зросли до 9-річного максимуму.

Ціна ф'ючерсів на золото з поставкою в серпні виросла на Comex на 1,2%, до $1865,1 за унцію (приблизно 31,1 г), повідомив "Інтерфакс".

Історичний рекорд за ціною закриття було зафіксовано 22 серпня 2011 року – $1891,9 за унцію, свідчать дані Dow Jones Market Data. Внутрішньоденний рекорд був досягнуть 6 вересня 2011 – $1923,7 за унцію.

Срібло за підсумками торгів у середу подорожчало до семирічного максимуму, пише MarketWatch. Котирування вересневих ф'ючерсів на срібло на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) підскочили на 7,4% – до максимальних з вересня 2013 року $23,144 за унцію.

"Влада США в середу розпорядилася закрити консульство Китаю в Х'юстоні (штат Техас). Пекін пригрозив відповісти на ці дії американської сторони. Президент Дональд Трамп припустив, що може закрити і будь-які інші китайські дипмісії", – повідомило агентство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 квітня ціни на золото перевищили максимум за сім років : вартість червневого ф'ючерсу на золото виросла на 0,44%, до $1769,1 за унцію.

Доходи Росії від продажу золота вперше в її історії перевищили надходження від експорту газу.