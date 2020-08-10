Ціни на золото наблизилися до рекордних позначок: графік

Світові ціни на золото в понеділок, 10 серпня, зросли на тлі здешевлення долара. При цьому збереження напруженість США і КНР утримує котирування вище позначки в $2000.

Про це свідчать дані торгів на нью-йоркській біржі Comex. Станом на 11:32 за київським часом ціна жовтневого ф'ючерса виросла на 0,73%, або на $14,8 – до $2032,8 за тройську унцію.

Минулої п'ятниці, 7 серпня, вартість золота досягла рекордних $2078. Вересневий ф'ючерс на срібло дорожчав на 2,69% – до $28,282 за унцію.

Ціни на золото 10 серпня investing.com

Через що золото пішло вгору

Більш дешевий долар підтримує вартість сировинних товарів, в тому числі золота, оскільки це робить метал доступніше для інвесторів, які володіють іншою валютою, відзначає агентство "Прайм".

"Золото традиційно є більш надійним активом, попит на який підтримується за рахунок збереження глобальної невизначеності і геополітичних ризиків. Таким фактором наразі є відносини США і Китаю", – сказано в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на золото пішли вгору в кінці липня. У понеділок, 27 липня, вони оновили рекордний максимум, перевищивши позначку в $1930 за унцію (приблизно 31,1 г)