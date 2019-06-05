Ціни на сигарети підскочать: українцям озвучили нову вартість із 1 липня

В Україні після першого липня пачка сигарет подорожчає на 2,2 грн. Після того, як у магазинах закінчиться старий запас, курцям доведеться платити за шкідливу звичку значно більше.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, сигарети дорожчають в першу чергу через підвищення акцизу. У більшості країн ЄС пачка коштує близько 5 євро. Українці ж досі можуть купувати сигарети за 1,2-1,5 євро. Верховна Рада взяла на себе зобов'язання з часом (до 2024-го) зрівняти ціни.

У результаті щорічно акциз підвищують на 20%. А в цьому році його додатково піднімуть ще й на рівень торішньої інфляції (9%). Щоб зрозуміти, як це відобразиться на ціні, потрібно в першу чергу розібратися, скільки курці віддають на акциз.

Для прикладу, в кінці минулого року за кожні 1000 сигарет постачальники повинні були віддати 577,98 грн акцизу. Це приблизно 11,5 грн за кожну пачку. Далеко не всі виробники дотримуються цієї норми, проте в середньому частка акцизу повинна складати близько 60% від загальної вартості пачки. Більш того, в Мінфіні навіть планують зобов'язати ринок чітко дотримуватись зазначених пропорції.

Отже, в минулому році, з огляду на зазначену залежність, мінімальна ціна на пачку сигарет повинна була складати 19,1 грн. У січні акциз підвищили до 693,5 грн (13,8 грн з пачки), а з 1 липня збільшать до 756 грн, або до 15,12 грн за пачку.

Так, мінімальна ціна наразі повинна становити близько 23 грн, а з 1 липня – 25,2 грн. Правда, варто враховувати, що поки чіткої вимоги до частки акцизу в загальній вартості немає. Тому в Україні можна знайти сигарети і дешевше 20 грн. Наприклад, найдешевшу пачку "Києва" можна купити 19,9 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що куріння призводить до зменшення розмірів статевого члена, а також провокує розвиток еректильної дисфункції.

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