"Зниження не буде": блогер показав шокуючі ціни на продукти в Криму

Ціни в магазинах в окупованому Росією Криму у 1,5-2 рази вище, ніж на материковій частині України.

При цьому місцеві жителі впевнені – дешевшати продукти вже не будуть, навіть незважаючи на "переможне" будівництво Кримського мосту, який нібито повинен був у рази поліпшити постачання анексованого півострова. Про це в Facebook розповів блогер Олександр Горський.

"Я впевнений, що зниження цін у Криму не буде. Кримський міст дозволив поліпшити логістику, зменшити терміни поставки, трохи знизити кости. Можливо, трохи знизиться цінник на метал, ліс і сипучі матеріали, але не більше. Ціни будуть тільки рости і це виняткова системна проблема Криму, яку адміністративно не вирішити", – написав Горський.

Він опублікував фотографії цінників з кримських магазинів. Багато товарів при перерахунку на гривні коштують в 1,5-2 рази дорожче, ніж у супермаркетах материкової частини України.

Для порівняння (ціни в Києві - ціни в Криму):

Чоловічий дезодорант Garnier 150 мл: 62 грн (162 рубля) – в Криму 279 рублів;

Пральний порошок Tide Альпійська свіжість 400 г: 20 грн (52 рубля) – в Криму 74 рубля;

Напій Coca-Cola без цукру 2 л – 25 грн (65 рублів) – в Криму 108 рублів;

Кава Nescafe Classic 100 г в залізній банці: 80 грн (209 рублів) – в Криму 243 рубля;

Чай Grienfield 25 пакетиків – 34 грн (89 рублів) – в Криму 106 рублів;

Сік Rich грейпфрут – 27 грн (70 рублів) – в Криму 169 рублів.

Блогер додав, що багато продуктів в магазинах Криму – це підробка, особливо, якщо їх продають в дрібних магазинах або торгових наметах. "Я з подивом дізнався, що половина Coca-Cola в Криму підроблена, а Пепсі оригінал весь! Не краща ситуація і з іншими товарами. Не купуйте продукти, товари в наметах і дрібних магазинах, тільки у великих мережевиків", – порадив Горський.

Ціни в Криму Олександр Горський

Ціни в Криму Олександр Горський

Ціни в Криму Олександр Горський

Ціни в Криму Олександр Горський

Ціни в Криму Олександр Горський

Ціни в Криму Олександр Горський

Ціни в Криму Олександр Горський

Ціни в Криму Олександр Горський

Ціни в Криму Олександр Горський

Ціни в Криму Олександр Горський

Ціни в Криму Олександр Горський

Ціни в Криму Олександр Горський

Ціни в Криму Олександр Горський

Ціни в Криму Олександр Горський

Ціни в Криму Олександр Горський

Ціни в Криму Олександр Горський

Ціни в Криму Олександр Горський

Ціни в Криму Олександр Горський

Ціни в Криму Олександр Горський

Ціни в Криму Олександр Горський

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