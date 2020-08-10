Зарплати і ціни в Україні порівняли з європейськими: ми програли за більшістю пунктів

В Україні одні з найнижчих у Європі цін на громадський транспорт, продукти та комуналку. При цьому оренда житла у великих містах практично дорівнює середній зарплаті.

Також українці програють європейцям за більшістю пунктів, якщо порівнювати, скільки вони зможуть купити на одну зарплату товарів і послуг. Про це йдеться у порівнянні рівня життя українців і жителів Польщі, Німеччини, Швейцарії, Угорщини та Італії на сайті "Сегодня".

Україна

В Україні середня зарплата становить 346 доларів (9571 грн), тоді як оренда житла у великих містах досягає 307 доларів, а за комуналку потрібно заплатити 94 дол. Зате в транспорті у нас можна проїхатися за 0,25 дол., а абонемент у фітнес-зал на місяць купити всього за 17,25 дол. Разовий похід у кіно обійдеться українцям в 3,6 дол., а чашка капучино 1,04.

Польща

Водночас, наприклад, у Польщі оренда однокімнатної квартири недалеко від центру міста буде коштувати 566 доларів, комунальні послуги – 183 долари, разовий проїзд у транспорті – 0,91 дол., страва у ресторані – приблизно 6,6 дол., а чашка капучино – 2,35 дол. Водночас середня зарплата там досягає 851 долара.

Німеччина

У Німеччині ціни вже набагато вищі, але й середня зарплата там становить 2757 доларів. Оренда квартири обійдеться в 877 дол., а за комуналку потрібно заплатити приблизно 257 дол. Абонемент у спортзал на місяць там коштує 35 доларів, а за чашку капучино потрібно віддати 3,25 дол.

Угорщина

Угорщина за цінами схожа з Польщею. Наприклад, середня зарплата тут приблизно 785 дол., оренда житла – 426 дол., а комуналка – 170 доларів. Водночас абонемент у спортзал там коштує 37,8 дол., а похід у кіно обійдеться в 6 доларів.

Італія

Вищі ціни в Італії, де середня зарплата становить 1694 доларів, оренда житла – 727 дол., комуналка – 185 доларів, а разовий проїзд у транспорті – 1,7 дол. За страву в ресторані середньої цінової категорії там доведеться віддати 17, 66 дол., а за абонемент у зал – аж 57 доларів.

Швейцарія

У Швейцарії середні зарплати досягають 6109 доларів, оренда однокімнатної квартири коштуватиме близько 1658 дол., комунальні послуги – 218 дол. За поїздку в громадському транспорті тут потрібно віддати майже 4 долари, а за одну страву в ресторані – 27 доларів, капучино ж обійдеться в 5 дол. А ось абонемент у спортзал на місяць за мірками України коштує космічних грошей – 93,6 долара, тоді як похід у кіно – 20 доларів.

Ціни в Україні та країнах Європи "Сегодня"

"Що стосується цін на продукти, то в Україні вартість їжі найнижча. Особливо дешево в порівнянні з європейськими країнами у нас коштує м'ясо, алкоголь і сигарети", – підсумували журналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні із січня по червень 2020 року зростання цін становило 2,4%. У місячному вимірі ціни зросли на 0,2%.

В Україні за останній рік істотно подорожчали сигарети – ціна виросла на 20-30%. Також на 8% (з 16,30 грн до 17,61 грн за пляшку) подорожчало пиво.