Ціни на нафту зросли напередодні переговорів ОПЕК+ про обмеження видобутку

Світові ціни на нафту зросли напередодні переговорів ОПЕК+ 6 червня, на яких можуть продовжити обмеження на видобуток сировини.

Так, за даними лондонської біржі ICE Futures, у момент завершення торгів у п'ятницю, 5 червня, вартість бареля нафти марки Brent з поставкою в серпні виросла на 5,2% – до $42,07. Липневі ф'ючерси на нафту марки WTI також подорожчали – до $38,94 за барель (+ 4,09%).

Це практично докризові показники – нафта коштувала на такому рівні на початку березня, коли після невдалих переговорів ОПЕК+ ціни стрімко пішли вниз.

Ціни на нафту TheICE

Ціни на нафту TheICE

Чим важлива зустріч ОПЕК+

На суботу, 6 червня, заплановані переговори представників країн, які виробляють нафту (ОПЕК+). Вони повинні обговорити подальшу долю квот на видобуток нафти, які дозволяють їй поступово зростати в ціні.

Можливі три результати: видобуток можуть залишити на нинішньому рівні чи скоротити ще більше, або ж обмеження послаблять. За перших двох сценаріїв нафта дорожчатиме, а ось третій може призвести до нового обвалу цін.

Єдиної думки у країн немає. Наприклад, представники Росії висловлювалися за поступове пом'якшення обмежень з 1 липня. А ось в Саудівській Аравії заявляли, що не проти продовжити їх до кінця 2020 року.

Ціни на нафту

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту можуть сильно знизитися вже найближчим часом. Зокрема, котирування марки Brent можуть впасти до $30 за барель. Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Влада Саудівської Аравії наказала держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобування нафти в червні ще на 1 млн барелів на добу – до 7,492 млн б/д. Тобто більше, ніж було прописано в угоді ОПЕК+.

Компанія "Роснефть" оголосила, що розроблятиме нові нафтові свердловини, незважаючи на угоду ОПЕК+ про скорочення видобування нафти.