Ціни на нафту знову виросли вище $45: графік

Світові ціни на нафту в п'ятницю, 14 серпня, почали йти вгору. Ціна бареля Brent з постачанням в жовтні виросла на 0,35 – до $45,12.

Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:10 за київським часом. А вересневі ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали до $42,4 (+0,37%).

В ході зниження, яке було напередодні, барель Brent опускався нижче $44,95, а WTI торгувався дешевше $42,26.

Ціни на нафту Brent TheICE

Ціни на нефтьWTi TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в четвер, 13 серпня, почали знижуватися після зростання напередодні до максимальних позначок з початку березня.