Ціни на нафту знизилися після стрибка минулого тижня

Світові ціни на нафту в понеділок, 21 вересня, знизилися після стрибка минулого тижня

Вартість нафти марки Brent з поставкою в листопаді опустилася до $42,79 за барель (-0,83%). А ось жовтневі ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали до $41,21. Зростання склало 0,21%.

Про це свідчать дані торгів на біржі ICE Fututres станом на 9:35 за київським часом.

Ціни на нафту марки Brent TheICE

Ціни на нафту марки WTI. TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту не будуть рости до заяви країн-членів ОПЕК + про масштабне скорочення видобутку. Найближчим часом вартість бареля марки Brent може коливатися в межах 39,20-44,10 доларів.