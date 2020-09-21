Ціни на нафту знизилися після стрибка минулого тижня

Ярослав Маркін Ринки та компанії 09:58, 21.09.2020

Світові ціни на нафту в понеділок, 21 вересня, знизилися після стрибка минулого тижня

Вартість нафти марки Brent з поставкою в листопаді опустилася до $42,79 за барель (-0,83%). А ось жовтневі ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали до $41,21. Зростання склало 0,21%.

Про це свідчать дані торгів на біржі ICE Fututres станом на 9:35 за київським часом.

Ціни на нафту марки Brent
TheICE
Ціни на нафту марки WTI.
TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту не будуть рости до заяви країн-членів ОПЕК + про масштабне скорочення видобутку. Найближчим часом вартість бареля марки Brent може коливатися в межах 39,20-44,10 доларів.

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Економіка Ринки та компанії

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