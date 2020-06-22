Ціни на нафту знизилися через нові спалахи коронавірусу: графік

Андрій Довгань Ринки та компанії 09:42, 22.06.2020

Світові ціни на нафту марок Brent і WTI в понеділок, 22 червня, подолали позначку в $42 і $40 за барель. Однак довго на такому рівні утриматися не змогли і незабаром знизилися через нові спалахи коронавірусу в США і Китаї.

За даними на 9.20 за київським часом, барель Brent в поставкою в серпні коштує $42,01 (ціна знизилася на 0,42%), а серпневі ф'ючерси на WTI коштують $39,63 (-0,53%).

Ціни на нафту
TheICE
Ціни на нафту
TheICE

При цьому за минулий тиждень Brent додала в ціні 8,9%, WTI – 9,6%.

Що заважає нафти дорожчати

Зростання цін на нафту стримується побоюваннями у зв'язку з ростом нових випадків зараження коронавірусом у Китаї і ряді американських штатів, повідомив "Інтерфакс".

"За останню добу в КНР виявлено 25 нових випадків зараження коронавірусом. Влада Арізони, Флориди, Каліфорнії і Невади в п'ятницю повідомила про черговий рекордний приіст нових випадків зараження коронавірусом", – йдеться у публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня міністри ОПЕК домовилися продовжити поточний рівень скорочення видобування нафти ще на один місяць – до серпня.

Американський інвестиційний банк Goldman Sachs очікує, що світові ціни на нафту можуть знизитися до $35 за барель.

Виручка Росії від продажу нафти в квітні 2020 року впала більш ніж удвічі, як порівняти з аналогічним періодом 2019 року.

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Економіка Ринки та компанії

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