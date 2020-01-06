Ціни на нафту злетіли через загрозу великої війни з США: що чекати Україні

Ціни на нафту на лютий зросли на 2,2-2,5% через загострення конфлікту на Близькому Сході і ракетних ударів з боку США по Іраку. Чорне золото продається за $70,31 за барель.

Згідно з опублікованими котируванням на біржах, ціна на нафту WTI збільшилися на 2,19%, склавши $ 64,43 за барель, паливо марки Brent з поставкою в березні подорожчала на 2,49%. Якщо така динаміка продовжиться, на світових ринках можуть зрости ціни на нафтопродукти - газ і бензин. А це в свою чергу відобразиться і на українцях.

Експрезидент "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід Косянчук пояснює: загострення в нафтовидобувних країнах завжди призводять до підвищення цін. Проте різкого стрибка чекати не варто – в січні підвищення вартості нафтопродукту не очікується. Саме зростання ціни він пояснює швидше спекулятивним чинником, ніж економічним.

"Біржові маркери цим скористаються, але знову-таки це буде стосуватися скоріше ф'ючерсів, тому що на сьогоднішній день проблем з нафтою у нафтопереробних підприємств Європи і світу немає. Тому я не передбачаю підвищення зовнішньої ціни нафтопродуктів в січні", – прогнозує експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, що їх Росія надала своїм нафтозаводам.

31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією щодо нафти й задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

За підсумками зустрічі, президенти Олександр Лукашенко й Володимир Путін визнали, що об'єднанню Росії та Білорусі в "союзну державу" заважають три групи питань – щодо нафти, газу й податків.

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