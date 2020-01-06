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6 січня • оновлено в 11:43
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Ціни на нафту злетіли через загрозу великої війни з США: що чекати Україні

3.4т
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Ціни на нафту на лютий зросли на 2,2-2,5% через загострення конфлікту на Близькому Сході і ракетних ударів з боку США по Іраку. Чорне золото продається за $70,31 за барель.

Згідно з опублікованими котируванням на біржах, ціна на нафту WTI збільшилися на 2,19%, склавши $ 64,43 за барель, паливо марки Brent з поставкою в березні подорожчала на 2,49%. Якщо така динаміка продовжиться, на світових ринках можуть зрости ціни на нафтопродукти - газ і бензин. А це в свою чергу відобразиться і на українцях.

Ціни на нафту злетіли через загрозу великої війни з США: що чекати Україні

Новини
Путін дотиснув? Білорусь раптово пішла на поступки Росії щодо нафти

Експрезидент "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід Косянчук пояснює: загострення в нафтовидобувних країнах завжди призводять до підвищення цін. Проте різкого стрибка чекати не варто – в січні підвищення вартості нафтопродукту не очікується. Саме зростання ціни він пояснює швидше спекулятивним чинником, ніж економічним.

"Біржові маркери цим скористаються, але знову-таки це буде стосуватися скоріше ф'ючерсів, тому що на сьогоднішній день проблем з нафтою у нафтопереробних підприємств Європи і світу немає. Тому я не передбачаю підвищення зовнішньої ціни нафтопродуктів в січні", – прогнозує експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ шукає заміну російській нафті. Пошуками нових постачальників там зайнялися після того, як зазнали збитків через податкові пільги, що їх Росія надала своїм нафтозаводам.

  • 31 грудня 2019 року Лукашенко доручив завершити переговори з Росією щодо нафти й задіяти нафтопровід "Дружба" для отримання "чорного золота" з альтернативних джерел.

  • За підсумками зустрічі, президенти Олександр Лукашенко й Володимир Путін визнали, що об'єднанню Росії та Білорусі в "союзну державу" заважають три групи питань – щодо нафти, газу й податків.

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Тема
Світові ціни на нафту
Теги
бензин нафта
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Николенко Саша
Николенко Саша
Опять у России резко увеличится темп прироста золото-валютных резервов, да что ж такое)) за 19 год резервы увеличились на >80 миллиардов долларов (за год!), такими темпами за 20год уже легко 100 миллиардов в кубышку резервов отложим. Срочно ищите у Пономаря другую анаконду, эта сломалась))
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш, уже наверное в позапрошлом - закончил институт в 2009
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш, я всегда был есть и буду еще со студенческих времен оппозиционером в ХОРОШЕМ смысле слова нашей власти
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Питон Каа
Питон Каа
Да что там может грозить Украине пока она дружит с великой нефтяной империей - Беларусью, тем более что она недавно подписала новый контракт с нищей Рашкой... Ну поднимутся цены на топливо слегка, а следом за ними и цены на все остальное, но это ведь не страшно, пока кредиты дают, тем более, что возвращать их никто не собирается...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украине ждать ещё больше дыр в своём бюджете и ещё больше профицита в российском.
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