Ціни на нафту впали в усьому світі: графік

Ярослав Маркін Ринки та компанії 10:12, 30.07.2020 Оновлено: 10:15, 30.07.2020

Ціни на нафту в усьому світі у четвер, 30 липня, почали різко падати після зростання напередодні.

Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні знизилася на 0,96% – до $43,33. Ціни на нафту сорту WTI з поставкою у вересні виросли на 0,94% – до $40,88. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures станом на 10:09 київським часом.

Ціни на нафту Brent
TheICE
Ціни на нафту WTI
TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в середу, 29 липня, відновили зростання після падіння напередодні. Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні піднялася на 0,53% – до $ 43,45.

Коментувати
Економіка Ринки та компанії

Дивіться також

Україна влізла у рекордні борги через карантин: коли і скільки віддамо і чи вистачить грошей

25 тисяч гривень повинен отримувати лікар, – Степанов

Кондратюк про репера з Росії Елджея: не розпускай дурний язик про Крим і Україну

Полтавський "терорист" може бути вже мертвим: Геращенко прояснив ситуацію

Епідемія COVID-19 в Україні посилиться, смертей буде більше: прогноз від НАН по регіонах на тиждень