МоваЯзык

Топтеми:

Ціни на нафту впали в усьому світі: графік

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
2,9 т.
Ціни на нафту

Ціни на нафту 30 липня. Колаж OBOZREVATEL

Ціни на нафту в усьому світі у четвер, 30 липня, почали різко падати після зростання напередодні.

Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні знизилася на 0,96% – до $43,33. Ціни на нафту сорту WTI з поставкою у вересні виросли на 0,94% – до $40,88. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures станом на 10:09 київським часом.

Ціни на нафту Brent

Ціни на нафту Brent TheICE

Ціни на нафту WTI

Ціни на нафту WTI TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в середу, 29 липня, відновили зростання після падіння напередодні. Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні піднялася на 0,53% – до $ 43,45.

Світові ціни на нафтуWTIBrentнафта
Поділитися в Facebook
  2. Економіка
  3. Ринки та компанії