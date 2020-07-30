Ціни на нафту впали в усьому світі: графік

Ціни на нафту в усьому світі у четвер, 30 липня, почали різко падати після зростання напередодні.

Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні знизилася на 0,96% – до $43,33. Ціни на нафту сорту WTI з поставкою у вересні виросли на 0,94% – до $40,88. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures станом на 10:09 київським часом.

Ціни на нафту Brent TheICE

Ціни на нафту WTI TheICE

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в середу, 29 липня, відновили зростання після падіння напередодні. Вартість бареля марки Brent з поставкою у вересні піднялася на 0,53% – до $ 43,45.