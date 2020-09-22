Ціни на нафту впали в усьому світі: як це позначиться на українцях

Світові ціни на нафту у вівторок, 22 вересня, продовжили падіння. Причиною стали новини про відновлення видобутку сировини в Лівії.

Вартість нафти марки Brent із постачанням у листопаді опустилася до $41,35 за барель (-0,21%). Також подешевшали жовтневі ф'ючерси на нафту марки WTI – до $39,40. Зниження становить 0,35%.

Про це свідчать дані торгів на біржі ICE Fututres станом на 10:00 за київським часом.

Ціни на нафту марки Brent TheICE

Ціни на нафту марки WTI. TheICE

Чому подешевшала нафта

Зниження цін на сировину аналітики пояснили тим, що на сході Лівії відновився видобуток нафти, повідомив "Интерфакс".

"Лівійська National Oil Corp. повідомила про відновлення видобутку на сході країни після того, як командувач Лівійської національної армії Халіф Хафтар оголосив про зняття восьмимісячної блокади нафтових родовищ і портів у результаті досягнення угоди з урядом в Тріполі", – зазначило агентство.

Як вартість нафти впливає на українців

Україна імпортує левову частку нафти, яку споживає. Також із-за кордону йде більша частина нафтопродуктів.

Чим дорожча нафта, тим вищі ціни на продукти, які з неї отримують (бензин, дизель, мазут та інші продукти хімічної переробки). Правда, їхня вартість змінюється не відразу після зміни цін на нафту в оптовій закупівлі, а із запізненням у декілька місяців.

Обвал цін на нафту, який трапився навесні, пом'якшив наслідки удару коронакризи по економіці України. Зокрема, за підрахунками ексзаступника глави правління НБУ Олександра Савченка, якби не ціни на нафту, що впали навесні, то зниження ВВП України було б не 11%, а всі 15%.

Також коливання цін на нафту побічно зачіпає й інші ринки. Річ у тому, що якщо один сировинний ринок просідає, це зачіпає всі сировинні ринки. Тобто ціни на нафту, нехай і не прямо, впливають на виробництво експортних українських товарів і приплив валюти в країну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в понеділок, 21 вересня, знизилися після стрибка минулого тижня.