Ціни на нафту впали у всьому світі: графік

Ярослав Маркін Ринки та компанії 10:37, 17.09.2020

Світові ціни на нафту в четвер, 17 вересня, знизилися після впевненого зростання напередодні. Причина – очікування нових рішень ОПЕК.

Вартість нафти марки Brent з поставкою в листопаді опустилася до $41,56 за барель (-1,56%). А жовтневі ф'ючерси на нафту марки WTI знизилися до $39,46. Падіння склало 1,74%.

Про це свідчать дані торгів на біржі ICE Fututres станом на 10:05 за київським часом.

Ціни на нафту марки Brent
TheICE
Ціни на нафту марки WTI.
TheICE

Чому подешевшала нафта

У четвер має відбутися засідання моніторингового міністерського комітету ОПЕК+. Аналітики очікують, що воно не призведе до значних змін, а учасники зустрічі сконцентруються на контролі дотримання угоди зі скорочення видобутку, повідомив "Интерфакс".

"На думку аналітика AxiCorp Стівена Іннса, від зустрічі не слід очікувати нічого, що могло б вивести нафтовий ринок з нинішнього спаду і підштовхнути Brent назад до $45 за барель", – повідомило агентство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 17 вересня, ціни на нафту почали зростати після різкого зниження минулого тижня. Однак найближчим часом вони можуть впасти на кілька доларів.

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Економіка Ринки та компанії

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