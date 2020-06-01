Ціни на нафту впали після тривалого зростання у травні

Ціни на нафту в усьому світі почали падати після тривалого зростання у травні. У понеділок, 1 червня, вартість бареля нафти марки Brent з поставкою в серпні знизилася на 0,5% – до $ 37,65.

Ціна Brent минулого місяця піднялася на максимальні з березня 1999 року 39,8%. Липневі ф'ючерси на нафту марки WTI також впали – до $ 35,29 за барель (-0,56%). Про це свідчать дані лондонської біржі ICE Futures за станом на 9:20 за київським часом.

Ціни на нафту TheICE

Ціни на нафту TheICE

Що відбувається з цінами

На вартість сировини зараз впливають кілька факторів. З одного боку їх зниження сприяє заява президента США Дональда Трампа, зроблену ним в п'ятницю, 29 травня, про те, що США почнуть позбавляти Гонконг привілейованого статусу, оскільки він перестав бути відокремленою складовою КНР. У той же час, він не оголосив про відповідні торгових заходи, що підтримало ринки, повідомив "Інтерфакс".

Це заспокоює ринок, даючи надію на завершення конфлікту Китаю і США, і як наслідок – зростання попиту і цін на сировину.

З іншого боку на 9-10 червня запланована зустріч ОПЕК +. І на ній Росія может оголосити про часткову відмову в липні від попередніх домовленостей щодо зниження обсягів видобутку нафти. А ось це вже може знову обвалити ціни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, є ймовірність, що світові ціни на нафту сильно знизяться вже найближчим часом. Зокрема, котирування марки Brent можуть впасти до $30 за барель. Такий прогноз у коментарі OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Влада Саудівської Аравії наказала держкомпанії Saudi Aramco скоротити видобування нафти в червні ще на 1 млн барелів на добу – до 7,492 млн б/д. Тобто більше, ніж було прописано в угоді ОПЕК+.

Компанія "Роснафта" оголосила, що розроблятиме нові нафтові свердловини, незважаючи на угоду ОПЕК+ про скорочення видобування нафти.