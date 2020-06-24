Ціни на нафту впали після активного зростання напередодні: графік

Ціни на нафту в середу, 24 червня, пішли вниз після активного зростання напередодні. Сировина дешевшає, незважаючи на обіцянки президента США Дональда Трампа не вводити нові санкції проти Китаю.

Барель Brent з постачанням в серпні подешевшав до $42,61 (ціна знизилася на 0,04%). А ціни на серпневі ф'ючерси на WTI знизилися до $40,14 (-0,57%).

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE Futures станом на 9:25 за київським часом.

Ціни на нафту ICE Futures

Ціни на нафту ICE Futures

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня міністри ОПЕК домовилися продовжити поточний рівень скорочення видобування нафти ще на один місяць – до серпня.

Американський інвестиційний банк Goldman Sachs очікує, що світові ціни на нафту можуть знизитися до $35 за барель.

Виручка Росії від продажу нафти в квітні 2020 року впала більш ніж удвічі, як порівняти з аналогічним періодом 2019 року.

Світові ціни на нафту у вівторок, 23 червня, піднялися до максимуму з моменту, коли Росія в березні розірвала угоду з ОПЕК.