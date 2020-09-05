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Ціни на нафту впали нижче $40 за барель: графік

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
1,6 т.
Ціни на нафту впали

Ціни на нафту впали через проблеми новин із США.

Світові ціни на нафту обвалилися нижче $40 за барель. Зниження в межах тижня виявився найсильнішим з червня.

Про це свідчать підсумки п'ятничних торгів на майданчику ICE Futures. Так, листопадові ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали до $42,35 за барель (зниження за добу на 0,73%). А барель нафти марки WTI з постачанням у жовтні подешевшав до $39,46 (зниження на 0,77%).

Зниження в межах тижня склало 3,2% на нафту марки Brent і на 3,8% на WTI.

Ціни на нафту марки Brent.

Ціни на нафту марки Brent. TheICE

Ціни на нафту марки WTI.

Ціни на нафту марки WTI. TheICE

Чому впали ціни на нафту

Нафта подешевшала через новини про зниження безробіття в США. Його рівень виявився нижчим, ніж передбачалося спочатку – до 8,4% замість 9,8%, говориться в публікації CNBC.

У свою чергу зниження безробіття означає, що уряд США з великою ймовірністю скасує програми стимулювання економіки. Відповідно, попит на нафту піде вниз.

Також серед причин зниження цін автори назвали падіння попит на бензин в країні, в той час як запаси продуктів переробки нафти в азіатському нафтовому центрі Сінгапуру в надлишку – вони перевищили дев'ятирічний максимум.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 2 вересня, ціни на нафту марки Brent досягли $45,95 за барель, а WTI з постачанням у жовтні до $43,14 за барель.

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Світові ціни на нафтуWTIBrentнафта
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