Ціни на нафту впали нижче $40 за барель: графік

Світові ціни на нафту обвалилися нижче $40 за барель. Зниження в межах тижня виявився найсильнішим з червня.

Про це свідчать підсумки п'ятничних торгів на майданчику ICE Futures. Так, листопадові ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали до $42,35 за барель (зниження за добу на 0,73%). А барель нафти марки WTI з постачанням у жовтні подешевшав до $39,46 (зниження на 0,77%).

Зниження в межах тижня склало 3,2% на нафту марки Brent і на 3,8% на WTI.

Ціни на нафту марки Brent. TheICE

Ціни на нафту марки WTI. TheICE

Чому впали ціни на нафту

Нафта подешевшала через новини про зниження безробіття в США. Його рівень виявився нижчим, ніж передбачалося спочатку – до 8,4% замість 9,8%, говориться в публікації CNBC.

У свою чергу зниження безробіття означає, що уряд США з великою ймовірністю скасує програми стимулювання економіки. Відповідно, попит на нафту піде вниз.

Також серед причин зниження цін автори назвали падіння попит на бензин в країні, в той час як запаси продуктів переробки нафти в азіатському нафтовому центрі Сінгапуру в надлишку – вони перевищили дев'ятирічний максимум.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 2 вересня, ціни на нафту марки Brent досягли $45,95 за барель, а WTI з постачанням у жовтні до $43,14 за барель.

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