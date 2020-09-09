Ціни на нафту впали нижче $37 за барель: графік

Світові ціни на нафту в середу, 9 вересня, впали нижче $37 за барель. Днем раніше вони впали до мінімумів з середини червня.

Вартість бареля нафти марки Brent з поставкою в листопаді знизилася до $39,5 (-0,7%). А жовтневі ф'ючерси на нафту марки WTI опустилися до $36,47. Падіння склало 0,78%.

Про це свідчать дані торгів на біржі ICE Fututres.

Ціни на нафту марки Brent. TheICE

Ціни на нафту марки WTI. TheICE

Чому подешевшала нафта

В останні дні ціни на нафту знижувалися під впливом декількох негативних чинників, повідомив "Інтерфакс".

"Зокрема, через закінчення літнього сезону автомобільних поїздок і продовження періоду ремонтів на нафтопереробних заводах в США, а також через зниження китайського імпорту в серпні на тлі вичерпання місця в нафтосховищах. Крім цього, Saudi Aramco в минулі вихідні повідомила, що ціна сорту Arab Light для Азії , найбільшого регіонального ринку Saudi Aramco, буде зменшена другий місяць поспіль – на $1,4 за барель", – йдеться в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту у вівторок, 8 вересня, продовжили падіння через слабкий попит і невдалої спроби Саудівської Аравії знизити ціни на сировину.