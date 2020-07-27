Ціни на нафту впали на тлі закриття консульства США в Китаї

Ціни на нафту в усьому світі в понеділок, 27 липня, почали знижуватися після зростання минулого тижня. Це сталося на тлі загострення конфлікту США і Китаю.

Вартість бареля марки Brent з постачанням у вересні знизилася на 0,64% – до $43,06. Ціни на нафту сорту WTI з постачанням у вересні знизилися на 0,58% – до $41,05. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:35 за київським часом.

Вартість нафти Brent TheICE

Вартість нафти WTI TheICE

Ймовірна причина зниження цін – протистояння Китаю і США, що знову загострилося. Генеральне консульство США в адміністративному центрі китайської провінції Сичуань місті Ченду офіційно припинило роботу. Про це з посиланням на МЗС КНР повідомив "Інтерфакс-Україна".

"На вимогу китайської сторони 27 липня 2020 року о 10:00 (5:00 за Києвом) генеральне консульство США в Ченду закрито", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту в усьому світі в п'ятницю, 24 липня, почали знижуватися після зльоту напередодні. Вартість бареля марки Brent із постачанням у вересні знизилася на 0,32% – до $43,17. Ціни на нафту сорту WTI з постачанням у вересні знизилися на 0,43% – до $40,89.