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Ціни на нафту впали на очікуваннях нового рішення ОПЕК

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Ринки та компанії
3,7 т.
Ціни на нафту 19 серпня

Ціни на нафту 19 серпня.

Світові ціни на нафту у середу, 19 серпня, продовжили зниження через очікування підсумків засідання засідання міністрів країн ОПЕК +. Вони повинні вирішити, чи скорочувати ще раз видобуток нафти.

Ціна бареля Brent з постачанням в жовтні знизилася на 0,77% – до $45,11. А вересневі ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали до $42,71 (-0,42%). Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:50 за київським часом.

Вартість бареля Brent

Вартість бареля Brent TheICE

Одна з причин зниження котирувань – засідання міністрів країн ОПЕК+, повідомив "Інтерфакс".

"Міністри країн ОПЕК+ в середу обговорять виконання угоди щодо зниження видобутку і компенсаційні скорочення в країнах, які порушили квоти в травні-липні. Учасники ОПЕК+, як очікується, продовжать дотримуватися угоди в її нинішньому варіанті, який передбачає скорочення видобутку на 7,7 млн барелів на добу", – йдеться в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту у вівторок, 18 серпня, впали. Так, ціна бареля Brent з постачанням в жовтні знизилася на 0,06 – до $45,34.

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Світові ціни на нафтуWTIBrentнафта
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