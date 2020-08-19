Ціни на нафту впали на очікуваннях нового рішення ОПЕК

Світові ціни на нафту у середу, 19 серпня, продовжили зниження через очікування підсумків засідання засідання міністрів країн ОПЕК +. Вони повинні вирішити, чи скорочувати ще раз видобуток нафти.

Ціна бареля Brent з постачанням в жовтні знизилася на 0,77% – до $45,11. А вересневі ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали до $42,71 (-0,42%). Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:50 за київським часом.

Вартість бареля Brent TheICE

Одна з причин зниження котирувань – засідання міністрів країн ОПЕК+, повідомив "Інтерфакс".

"Міністри країн ОПЕК+ в середу обговорять виконання угоди щодо зниження видобутку і компенсаційні скорочення в країнах, які порушили квоти в травні-липні. Учасники ОПЕК+, як очікується, продовжать дотримуватися угоди в її нинішньому варіанті, який передбачає скорочення видобутку на 7,7 млн барелів на добу", – йдеться в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту у вівторок, 18 серпня, впали. Так, ціна бареля Brent з постачанням в жовтні знизилася на 0,06 – до $45,34.

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