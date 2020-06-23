Ціни на нафту впали через заяву радника Білого дому про коронавірус

Світові ціни на нафту у вівторок, 23 червня, почали знижуватися після впевненого зростання напередодні.

Станом на 10:00 за київським часом, барель Brent в поставкою в серпні коштує $42,96 (ціна знизилася на 0,27%), а серпневі ф'ючерси на WTI коштують $40,56 (-0,41%).

Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures.

Ціни на нафту (Фото: ICE Futures) ICE Futures

Ціни на нафту (Фото: ICE Futures) ICE Futures

Ціни обвалив радник Білого дому

На думку експертів, на ціни вплинули несподівані заяви торгового радника Білого дому Пітера Наварро, повідомив "Інтерфакс". Наварро сказав в ефірі Fox News, що президент США Дональд Трамп вирішив припинити торговельну угоду з Китаєм, оскільки співробітники розвідки все більше впевнені в тому, що пандемія коронавірусу виникла в Уханьскій лабораторії.

Між тим пізніше Трамп спростував інформацію про розірвання торгової угоди з Китаєм. "Китайська торгова угода повністю збережена. Сподіваюся, вони і далі будуть жити відповідно до умов угоди!" – написав він у Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня міністри ОПЕК домовилися продовжити поточний рівень скорочення видобутку нафти ще на один місяць – до серпня.

Американський інвестиційний банк Goldman Sachs очікує, що світові ціни на нафту можуть знизитися до $35 за барель.

Виручка Росії від продажу нафти в квітні 2020 року впала більш ніж в два рази в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.