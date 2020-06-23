Ціни на нафту впали через заяву радника Білого дому про коронавірус
Світові ціни на нафту у вівторок, 23 червня, почали знижуватися після впевненого зростання напередодні.
Станом на 10:00 за київським часом, барель Brent в поставкою в серпні коштує $42,96 (ціна знизилася на 0,27%), а серпневі ф'ючерси на WTI коштують $40,56 (-0,41%).
Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures.
Ціни обвалив радник Білого дому
На думку експертів, на ціни вплинули несподівані заяви торгового радника Білого дому Пітера Наварро, повідомив "Інтерфакс". Наварро сказав в ефірі Fox News, що президент США Дональд Трамп вирішив припинити торговельну угоду з Китаєм, оскільки співробітники розвідки все більше впевнені в тому, що пандемія коронавірусу виникла в Уханьскій лабораторії.
Між тим пізніше Трамп спростував інформацію про розірвання торгової угоди з Китаєм. "Китайська торгова угода повністю збережена. Сподіваюся, вони і далі будуть жити відповідно до умов угоди!" – написав він у Twitter.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня міністри ОПЕК домовилися продовжити поточний рівень скорочення видобутку нафти ще на один місяць – до серпня.
Американський інвестиційний банк Goldman Sachs очікує, що світові ціни на нафту можуть знизитися до $35 за барель.
Виручка Росії від продажу нафти в квітні 2020 року впала більш ніж в два рази в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.