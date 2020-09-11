Ціни на нафту впали через США: графік

Світові ціни на нафту у п'ятницю, 11 вересня, знизилися нижче психологічної позначки в $40 за барель.

Вартість нафти марки Brent з поставкою в листопаді опустилася до $39,84 за барель (-0,54%). А жовтневі ф'ючерси на нафту марки WTI знизилися до $37,22. Падіння склало 0,21%.

Про це свідчать дані торгів на біржі ICE Fututres станом на 10.15 за київським часом.

Чому подешевшала нафта

Вартість сировини опустилася після публікації даних Американського інституту нафти про несподіване збільшення запасів палива в США на 3 млн барелів минулого тижня, повідомив "Інтерфакс". Відповідно, чим більші запаси має країна, тим менше вона купуватими нафти і тим сильніше падатимуть ціни на сировину.

Попередьного дня ціни почали рости після падіння до тримісячних мінімумів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в четвер, 10 вересня, піднялися після обвалу нижче $37 за барель напередодні.

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