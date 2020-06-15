Ціни на нафту впали через спалах коронавірусу у Китаї: графік

Світові ціни на нафту у понеділок, 15 червня, стрімко падають через загрозу нової хвилі коронавірусу. Вартість бареля нафти марки Brent з поставкою в серпні знизилася відразу на 3,35% – до $37,43.

Ще більший обвал стався з липневими ф'ючерсами на нафту марки WTI – до $34,57 за барель (-4,66%). Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures станом на 9:20 за київським часом.

Ціни на нафту

Ціни на нафту

Чому ціни падають

За минулий тиждень Brent подешевшала на 8,4%, WTI – на 8,3%. Це перші тижневі втрати для обох марок з тижня, що завершився 24 квітня. На думку аналітиків, сировина дешевшає через зростання випадків захворювання коронавірусом, йдеться в публікації "Інтерфаксу".

"Нафтові трейдери продовжать стежити за новинами про кількість тих, що заразилися коронавірусною інфекцією COVID-19 на тлі зростання кількості заражень у світі", – навело агентство думку головного ринкового стратега AxiCorp Стівена Іннса.

А новий спалах хвороби у Китаї підсилює тривоги з приводу другої хвилі пандемії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня міністри ОПЕК домовилися продовжити поточний рівень скорочення видобутку нафти ще на один місяць – до серпня.

Американський інвестиційний банк Goldman Sachs очікує, що світові ціни на нафту можуть знизитися до $35 за барель.

Виручка Росії від продажу нафти в квітні 2020 року впала більш ніж в два рази в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.